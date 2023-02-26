حماس لـ "دنيا الوطن": اجتماع العقبة خطير والسلطة لا تتعلم من أخطاءها

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) زكريا أبو معمر إن الفصائل عقدت اجتماعاً ولقاءاً تشاورياً في قطاع غزة، رداً على اجتماع العقبة الأمني.وأوضح أبو معمر في حديث لـ "" أن هذا اللقاء جاء ردا على "اجتماع العقبة الخطير الذي تشارك فيه أطراف إقليمية ودوليه وللأسف تشارك فيه السلطة الفلسطينية".وأضاف أبو معمر أن "السلطة لا تتعلم من أخطاءها ولا تريد أن تعي أن هذا المسار الكارثي الذي تمضي فيه منذ أكثر من 30 عاماً لن يجلب أي حقوق لشعبنا".ولفت إلى أن "السلطة تقدم هدايا مجانية للاحتلال عبر هذا الاجتماع وتشارك بخطط أمنية لن تجلب لشعبنا سوى الوليات وأن الأوان أن تتوقف عن هذا الدور فوراً".