قناة المملكة: انتهاء الاجتماع الفلسطيني الإسرائيلي بالعقبة

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة المملكة الأردنية، مساء يوم الأحد، بانتهاء الاجتماع السياسي الأمني، الفلسطيني الإسرائيلي بالعقبة، وذلك بالتوافق على خطوات عدة.ونقلت القناة عن مصدر مسؤول قوله: إنه سيصدر بيان صحافي مشترك من قبل المشاركين.وكان بدأ الأحد اجتماع فلسطيني إسرائيلي سياسي أمني لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يستضيفه الأردن في العقبة، بمشاركة إقليمية ودولية.وأكّد المصدر للقناة أن "الاجتماع بتنسيق كامل مع الفلسطينيين في ضوء خطورة الأوضاع من أجل وقف التدهور".ويأتي الاجتماع في سياق الجهود المبذولة للوقوف على الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين.