رام الله: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ومستوطنون يعتدون على مواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ثلاثة شبان على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، فيما اعتدى مستوطنون على عدد من المواطنين.







وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان، هم: أحمد محمد طه (25 عاما)، وعباس أحمد فريد (27 عاما) من بيت ريما بعد الاعتداء عليهما، وأحمد محمد العاصي، بعد أن نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أغلقوا البوابة المقامة على مدخل القرية واحتجزوا عشرات المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.وأشارت إلى أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على أربعة مواطنين بالحجارة والضرب، قرب خربة أبو فلاح، شمال شرق رام الله.وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مفترق قرية الطيبة شمال شرق المحافظة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.