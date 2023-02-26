قناة إسرائيلية تكشف هوية القتيليْن في عملية حوارة

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "عملية حوارة وقعت قرب دوار عينابوس في حوارة، إذ تعرضت مركبة إسرائيلية لهجوم بالرصاص"، فيما فر المنفذ.







رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الأحد، عن هوية المستوطنين القتيلين في عملية حوارة جنوب نابلس.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن القتيلين في عملية حوارة هما شقيقان من مستوطنة (هار براخا)، وهما أحفاد الحاخام شموئيل يانيف أحد الحاخامات المعروفين في المدارس الدينية اليهودية خاصة في مستوطنات نابلس.وأفادت إذاعة جيش الاحتلال ظهر اليوم، بمقتل مستوطنيْن اثنين، في عملية إطلاق نار، في مدينة حوارة جنوب نابلس.وبحسب ما نقلته قناة (كان) الإسرائيلية، فإن سيارة إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار على طريق (60) قرب نابلس نتج عنها حالتين خطيرتين.