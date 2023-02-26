نابلس: مستوطنون يعتدون على مواطن ويحرقون منزلًا

هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، بلدات حوارة وبورين وقريوت جنوب نابلس وأحرقوا منزلا.







وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين اعتدت على مواطن في بلدة حوارة ما أدى لإصابته بجروح، نقل إثرها إلى طوارئ ابن سينا ووصفت حالته بالمستقرة، كما أحرقت منزل المواطن رؤوف أبو هنية أبو رشاد، ومركبة، في البلدة.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف أن المستوطنين هاجموا أيضا بلدة قريوت، خاصة الأحياء القريبة من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين، كذلك هاجموا بلدة بورين جنوب نابلس.