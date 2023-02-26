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العاهل الأردني يتحدث عن أهمية خفض التصعيد في فلسطين وآخر المستجدات الإقليمية

العاهل الأردني يتحدث عن أهمية خفض التصعيد في فلسطين وآخر المستجدات الإقليمية
العاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، مساء يوم الأحد، نائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأكد العاهل الأردني في اللقاء، الذي حضره الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية، وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام.

وشدد على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى مواصلة الأردن بذل الجهود لحماية الأماكن المقدسة بالقدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، وفق قناة (المملكة).

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، كما جرى بحث أهمية تعزيز آليات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، ومواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء مدير مكتب الملك، جعفر حسان، والمساعدة الخاصة للرئيس الأميركي وكبيرة مديري شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي السفيرة باربارا ليف.

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