شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يتسبب بإحراق جرافة ويمنع مزارعين من استصلاح أرضهم

جنين: الاحتلال يتسبب بإحراق جرافة ويمنع مزارعين من استصلاح أرضهم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مزارعين من بلدة عرابة جنوب جنين، من استصلاح أرضهم، واستولت على جرافة وتسببت بإحراقها.

وذكر نائب رئيس بلدية عرابة فراس الحاج، أن قوات الاحتلال استولت على جرافة من نوع كسارة متنقلة، أثناء عملها في أرض زراعية تعود للمواطن غسان يوسف العارضة، واحترقت الجرافة أثناء قيام الاحتلال بالاستيلاء عليها بعد انزلاقها في منطقة جبلية، وعملت طواقم الدفاع المدني على إخماد النيران.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قبل أيام قد منعت بلدية يعبد من شق طريق زراعي، واستولت على جرافة واحتجزت سائقها في "حي امريحة"، كما استولت على جرافة ثانية بالقرب من محطة محروقات، وقبل أسبوع منعت مواطنا من عرابة من استصلاح أرضه، وتحاول التضييق على المواطنين في المنطقة الواقعة شمال غرب بلدة يعبد.

أخبار ذات صلة

نابلس: مستوطنون يعتدون على مواطن ويحرقون منزلًا

نابلس: مستوطنون يعتدون على مواطن ويحرقون منزلًا

بيت لحم: مستوطنون يشرعون بإقامة مسارات سياحية ومناطق ترفيهية

بيت لحم: مستوطنون يشرعون بإقامة مسارات سياحية ومناطق ترفيهية

جنين: الاحتلال يتسبب بإحراق جرافة ويمنع مزارعين من استصلاح أرضهم

جنين: الاحتلال يتسبب بإحراق جرافة ويمنع مزارعين من استصلاح أرضهم

لجنة وزارية في إسرائيل تطرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات.. ونتنياهو يُعلق

لجنة وزارية في إسرائيل تطرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات.. ونتنياهو يُعلق

الشعبيّة: عمليّة نابلس البطوليّة ردٌ حقيقي على قمة الانهزام في العقبة

الشعبيّة: عمليّة نابلس البطوليّة ردٌ حقيقي على قمة الانهزام في العقبة

أول تعليق من حماس على عملية إطلاق النار في حوارة

أول تعليق من حماس على عملية إطلاق النار في حوارة

رباح لـ &quot;استوديو الوطن&quot;: لم يتم مشاورة اللجنة التنفيذية حول اجتماع العقبة

رباح لـ "استوديو الوطن": لم يتم مشاورة اللجنة التنفيذية حول اجتماع العقبة

فصائل فلسطينية: المقاومة حق مشروع لشعبنا ونحذر من تبعات اجتماع العقبة

فصائل فلسطينية: المقاومة حق مشروع لشعبنا ونحذر من تبعات اجتماع العقبة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يعتدون على مواطن ويحرقون منزلًا

نابلس: مستوطنون يعتدون على مواطن ويحرقون منزلًا

بيت لحم: مستوطنون يشرعون بإقامة مسارات سياحية ومناطق ترفيهية

بيت لحم: مستوطنون يشرعون بإقامة مسارات سياحية ومناطق ترفيهية

جنين: الاحتلال يتسبب بإحراق جرافة ويمنع مزارعين من استصلاح أرضهم

جنين: الاحتلال يتسبب بإحراق جرافة ويمنع مزارعين من استصلاح أرضهم

الشعبيّة: عمليّة نابلس البطوليّة ردٌ حقيقي على قمة الانهزام في العقبة

الشعبيّة: عمليّة نابلس البطوليّة ردٌ حقيقي على قمة الانهزام في العقبة

العدد 199 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

العدد 199 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

وزارة الأسرى تستعرض إجراءات الاحتلال بحق الأسرى منذ وصول المتطرف بن غفير

وزارة الأسرى تستعرض إجراءات الاحتلال بحق الأسرى منذ وصول المتطرف بن غفير

الإسلامية المسيحية تدعو مجلس الأمن للتحرك وتحمل أمريكا مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي

الإسلامية المسيحية تدعو مجلس الأمن للتحرك وتحمل أمريكا مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي

أبو مويس يلتقي مجلسي أمناء جامعتي نابلس التقنية والأقصى

أبو مويس يلتقي مجلسي أمناء جامعتي نابلس التقنية والأقصى

منوعات

ما حقيقة وجود تجاوزات أخلاقية في برنامج ستار أكاديمي؟

ما حقيقة وجود تجاوزات أخلاقية في برنامج ستار أكاديمي؟

أصالة تصدم الجمهور بحديثها عن أغنية ماجد المهندس الجديدة

أصالة تصدم الجمهور بحديثها عن أغنية ماجد المهندس الجديدة

مي عز الدين تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

مي عز الدين تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

بالصور.. جورجينا تتجول في إحدى حدائق الرياض

بالصور.. جورجينا تتجول في إحدى حدائق الرياض

بعد حضور عمالقة الفن.. أحمد عصام يكشف تفاصيل حفل زفافه الأسطوري

بعد حضور عمالقة الفن.. أحمد عصام يكشف تفاصيل حفل زفافه الأسطوري

أنغام تشوق الجمهور بـ &quot;نسينا نعيش&quot;

أنغام تشوق الجمهور بـ "نسينا نعيش"

لهذا السبب.. أحمد التهامي يعتذر من تامر حسني

لهذا السبب.. أحمد التهامي يعتذر من تامر حسني

هيدي كرم تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

هيدي كرم تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

بطريقة عفوية ابنة نانسي عجرم تقتحم المسرح وتغني مع والدتها

بطريقة عفوية ابنة نانسي عجرم تقتحم المسرح وتغني مع والدتها

&quot;دي حاجة مفيهاش غصب&quot;.. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

"دي حاجة مفيهاش غصب".. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

عربي

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ&quot;تريليون دولار&quot;

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ"تريليون دولار"

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا