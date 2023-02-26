الشعبيّة: عمليّة نابلس البطوليّة ردٌ حقيقي على قمة الانهزام في العقبة

رام الله - دنيا الوطنأشادت الجبهةُ الشعبيةُ لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بـ "عملية إطلاق النار البطولية" التي أدّت إلى مقتل مستوطنينِ اثنينِ في مدينة نابلس.وأكَّدت الشعبيّة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ "هذه العملية تشكّل ردًّا حقيقيًّا على (قمة الانهزام) في العقبة الأردنيّة، التي جاءت لمحاولة إخماد انتفاضة شعبنا وعنفوانها المتصاعد".وشدّدت على أنّ "هذه العملية نوعيّةٌ بامتياز من حيث توقيتها ودلالاتها وطريقة تنفيذها والرسائل الكبيرة الموجّهة من خلالها"؛ فقد جاءت مؤكّدةً أنّ شعبنا لن يعدم الوسيلة، ويرفض الاحتلال وكل المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تحاك من أجل الانقضاض على الحقوق والأرض الفلسطينيّة.وأشارت الشعبيّة إلى أنّ شعبنا مستمرٌّ، ويواصل درب النضال الشاق والطويل والمعمّد بالتضحيات على طريق دحر الاحتلال، وهذه العملية تأتي أيضًا رسالةً إلى القيادات المتنفّذة في السلطة الفلسطينيّة بأن ترتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا والابتعاد عن مسارات ما يُسمى "السلام والتسويّة".