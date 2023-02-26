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التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
منظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية يوم غد الاثنين، بشأن تصاعد وتيرة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة نابلس وعموم ارض دولة فلسطين، الذي نتج عنه مؤخراً استشهاد 11 مواطناً وسقوط عشرات الجرحى من المواطنين الفلسطينيين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق المواقف والجهود للتحرك مع المجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، والتأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني.

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