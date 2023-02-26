أول تعليق من حماس على عملية إطلاق النار في حوارة





وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "العملية في حوارة هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها مجزرة نابلس".



وشدد على أن "المقاومة في الضفة ستبقى حاضرة ومتصاعدة ولن تستطيع أي خطة أو قمة أن توقفها".





وقتل إسرائيليان اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار عند حاجز حوارة جنوب نابلس، فيما فرّ المنفذ من المكان.





رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، على عملية إطلاق النار في حوارة، جنوب نابلس.