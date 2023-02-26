رباح لـ "استوديو الوطن": لم يتم مشاورة اللجنة التنفيذية حول اجتماع العقبة

خاص دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، إن مشاركة وفد فلسطيني في اجتماع العقبة، لم يتم إقراره أو مشاورة اللجنة التنفيذية بخصوصه.وحذر رباح في حديث لبرنامج "استوديو الوطن" من هذا الاجتماع الذي تم بدعوة أمريكية، قائلا إن هذا الاجتماع ستكون له تداعيات سلبية على الأوضاع الفلسطينية.ولفت رباح إلى أن مشاركة الوفد في الاجتماع يعد اختراق للموقف الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني وملحقاته مع الاحتلال عقب ازدياد الجرائم بحق شعبنا وأخرها جريمتي جنين ونابلس، مضيفاً أنه المشاركة هي التفاف على القرار الفلسطيني، من خلال ترتيبات أمنية جديده تدعو لها الإدارة الأمريكية تحت عنوان وقف الأعمال الأحادية بين الجانبين وخفض العنف والتصعيد في استدراج واضح لفلسطين في مربع البحث الأمني.وأشار إلى أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني، ليست أعمال أحادية بل هي دفاع عن ارضه وحقوقه ووجوده وكرامته وحريته.وقال "بدلا من هذا المؤتمر كان يجب الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها ومشاريع الاستيطان والتوسع والعدوان، في حين يتم الضغط على الفلسطينيين للانسياق في محاولة توريط السلطة في مواجهة شعبها تحت عنوان الأمن والتهدئة ووقف التصعيد".