فصائل فلسطينية: المقاومة حق مشروع لشعبنا ونحذر من تبعات اجتماع العقبة

رام الله - دنيا الوطنأكدت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد أن: "المقاومة حق مشروع لشعبنا وستتواصل رغم المؤامرات والتحديات".وقالت الفصائل خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لها في مدينة غزة، إن: "المشاركة الفلسطينية في اجتماع العقبة جريمة وطنية لا يمكن السكوت عنها".وتابعت: "ندين مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع العقبة، ونحذر الفريق المتنفذ في السلطة من تبعات الاجتماع".وأكملت الفصائل : "نهيب بالشعب الفلسطيني التحرك رفضاً لاجتماع العقبة الأمني الخطيركما وحمّلت: "المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن توفير الغطاء للاحتلال الإسرائيلي".وحذّرت الفصائل الاحتلال من استمرار اللعب في النار في مدينة القدس والمسجد الأقصى، مؤكدة أنّ شعبنا لن يتأخر في أماكن تواجده عن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأنه لن يسمح للاحتلال في المسّ بها.