



رام الله - دنيا الوطنصدر عن ديوان الجريدة الرسمية اليوم الأحد، العدد 199 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، حيث تضمن العدد تسعة أقسام مختلفة تم فهرستها بناء على الجهة الصادرة لكل تشريع.حيث أشارت رئيس ديوان الجريدة الرسمية أ.ريم أبو الرب بأن العدد احتوى على قرارات بقانون، ومراسيم رئاسية، وقرارات رئاسية، وقرارات مجلس الوزراء، وقرارات وزارية، وقرارات المحكمة الدستورية العليا، وأحكام قضائية، وإعلانات وأوامر تسوية، وقوائم الإدارج.ويحرص ديوان الجريدة الرسمية على توفير الأعداد للمواطنين فور صدورها بالصيغة الإلكترونية المتوفرة على موقع الديوان بالإضافة إلى الاشتراك بالنسخة الورقية التي يمكن الحصول عليها من خلال الحضور إلى مقر الديوان.