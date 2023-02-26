وزارة الأسرى تستعرض إجراءات الاحتلال بحق الأسرى منذ وصول المتطرف بن غفير

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، أن الاحتلال ومنذ وصول المتطرف بن غفير لا يتوقف عن إطلاق تهديداته المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، والتي تهدف إلى تشديد ظروف اعتقالهم، واتخاذ إجراءات غير مسبوقة تمس حياتهم وتفاصيلها اليومية.وأوضحت الوزارة أن بن غفير بدأ بتنفيذ العديد من الإجراءات القمعية بحق الأسرى، ومن بين هذه الاجراءات التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام، كما وتم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).إضافة إلى تزويد الأسرى بالخبز بعد خبزه بأيام وفى بعض الأحيان يصل الخبز إلى الأسرى مجمداً، كما وصعدت عمليات الاقتحام والتفتيش بحقّ الأسرى والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية.كما وتم المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، و‏ضاعفت عمليات العزل الإنفرادي بحقّ الأسرى، إضافة إلى إنها قامت بسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار).إضافة إلي زيادة عمليات تنقيل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاصّ، وتهديد بعض السّجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت.