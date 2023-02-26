الإسلامية المسيحية تدعو مجلس الأمن للتحرك وتحمل أمريكا مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تخاذل المجتمع الدولي تجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال من جرائم وحشية تتصاعد بوتيرة يومية بحق الشعب الفلسطيني.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أن الصمت الدولي المريب والمعيب الذي يلوذ به المجتمع الدولي شجع إسرائيل على مواصلة وتصعيد انتهاكاتها وعلى إعلانها حرباً مفتوحة على مكونات الشعب الفلسطيني.وأكدت الهيئة أن ما يجري الآن على الأرض الفلسطينية من جرائم قتل وحشية بدم بارد واستيطان للأرض وهدم للمنازل واعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال من إرهاب وقمع وحشي، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان حسب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.وحملت الهيئة الإدارة الأمريكية التي سارعت إلى عقد مؤتمر أمني لن يقدم شيئاَ للفلسطينيين، المسؤولية المباشرة لهذه الانتهاكات الوحشية، كون هذه الإدارة ما زالت تقدم الغطاء السياسي والدبلوماسي لإسرائيل التي ترتكب هذه الجرائم، وما زالت تمتنع عن اتخاذ أي موقف ذي مغزى لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها.وطالبت الهيئة مجلس الأمن تحمل مسؤولياته والتحرك بصفة عاجلة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي نصت عليه القرارات الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.وحذرت الهيئة من أن استمرار العدوان الإسرائيلي ستكون له عواقب وخيمة سوف يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء ولن يصمت طويلاً ولن يقف مكتوف اليدين أمام حرب التصفية التي يتعرض لها.