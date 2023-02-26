أبو مويس يلتقي مجلسي أمناء جامعتي نابلس التقنية والأقصى

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، بمجلس أمناء جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برئاسة أ. سعيد كنعان، ورئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى م. محمد علي أبو شهلا، كل على حدة، وذلك لبحثتطوير الجامعتين والارتقاء بهما.وأكد الوزير خلال لقاء مجلس أمناء جامعة نابلس؛ تقديم الدعم للجامعة على كافة الأصعدة الإدارية والفنية ورفدها بالكوادر المؤهلة وبالأجهزة والمعدات اللازمة، مشيراً إلى حرص الوزارة على مواصلة كافة الجهود لاستكمال إنجاز الجامعة، والحرص على تميّزها، وتعزيز الإبداع والابتكار فيها، وأن الوزارة لنتدخر أي جهد لمواصلة مسيرة تطوير هذه المؤسسة الوطنية الفريدة.كما أكد أبو مويس مواصلة دعم جامعة الأقصى باعتبارها من أهم الجامعات في المحافظات الجنوبية، مشدداً على أهمية المُضي قُدماً في مسيرة التميّز والإبداع ومواكبة التطورات العالمية في مجال العلم والمعرفة، واستمرار الجامعة في بأداء دورها في إعداد الكوادر البشرية في المحافظات الجنوبية.وحضر اللقاءين وكيل الوزارة د. بصري صالح، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، ومستشار الوزير د. إيهاب القبج، وأمين سر مجلس التعليم العالي د. مهيب أبو لوحة، وعدد من المديرين العامين في الوزارة.كما التقى أبو مويس برئيس جامعة غزة أ. د. حسن أبو جراد، بحيث اطّلع على المسيرة التطويرية في الجامعة، إذ أكّد الوزير الحرص على متابعة عمل كافة مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الجنوبية، والاطلاع على إنجازاتها والتحدّيات التي تواجهها.