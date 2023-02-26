"التشريعي" بغزة: مشاركة السلطة في قمة العقبة خيانة لتضحيات شعبنا ومكافأة للاحتلال على جرائمه

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في قطاع غزة، أحمد بحر، إننا: "ندين مشاركة السلطة برام الله في الاجتماع الأمني في مدينة العقبة بحضور قادة الاحتلال، واعتبره خيانة لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وتغطية على جرائم الاحتلال".وتابع بحر في تصريح صحفي، أن "هذه القمة الأمنية والمشاركة فيها بمثابة مكافأة للاحتلال وحكومته الفاشية على مجازره البشعة وآخرها في نابلس، ومنحه الغطاء لمواصلة التغول الاستيطاني والعدوان على المسجد الأقصى المبارك، وهدم المنازل والاعتداء على الأسرى والأسيرات في سجونه".وشدد على أن "كل المؤامرات التي تحكيها الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال، ستفشل على صخرة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة".وطالب بحر: "السلطة بوقف الارتهان للاحتلال وإنهاء جريمة التنسيق الأمني، والانحياز إلى الإجماع الوطني وحق شعبنا الفلسطيني في المقاومة الشاملة حتى التحرير والعودة".