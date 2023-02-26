دولي

مصرع 40 مهاجراً في غرق مركب قرب السواحل الإيطالية

مصرع 40 مهاجراً في غرق مركب قرب السواحل الإيطالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 لقي أربعون مهاجرا مصرعهم، بينهم رضيع يبلغ بضعة أشهر، اليوم الأحد، في غرق مركب، قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا.

وأكدت فرق الإغاثة الإيطالية، في تغريدة، انتشال 28 جثة، فيما جرفت التيارات البحرية ثلاث جثث أخرى، بعيدا عن المركب، الذي كان يقل بحسب وسائل الاعلام الإيطالية 150 إلى 250 شخصا.

وأوضحت أنها تمكنت من إنقاذ نحو أربعين شخصا.

بدورها، ذكرت وكالة "إيه جي آي" الإيطالية للأنباء، أن المركب المحمل أكثر من طاقته انشطر إلى جزئين بسبب الأمواج.

ووقعت هذه الكارثة بعد أيام على إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط بدفع من الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف.

وتشكل ايطاليا منذ سنوات واحدة من البوابات الرئيسية للهجرة عن طريق البحر من إفريقيا إلى أوروبا.

أخبار ذات صلة

مصرع 40 مهاجراً في غرق مركب قرب السواحل الإيطالية

مصرع 40 مهاجراً في غرق مركب قرب السواحل الإيطالية

قتلى وجرحى بتفجير بأحد أسواق باكستان

قتلى وجرحى بتفجير بأحد أسواق باكستان

المعارضة تدرس الاستقالة من كنيست ردا على خطوة نتنياهو تجاه القضاء

المعارضة تدرس الاستقالة من كنيست ردا على خطوة نتنياهو تجاه القضاء

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الثامن توالياً

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الثامن توالياً

موقع إسرائيلي يكشف هوية الوفد المشارك في اجتماع العقبة

موقع إسرائيلي يكشف هوية الوفد المشارك في اجتماع العقبة

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال اليابان

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال اليابان

مصرع إسرائيلي بعد أن هاجمه فيل في نيبال

مصرع إسرائيلي بعد أن هاجمه فيل في نيبال

البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 54

البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 54

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العدد 199 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

العدد 199 من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

وزارة الأسرى تستعرض إجراءات الاحتلال بحق الأسرى منذ وصول المتطرف بن غفير

وزارة الأسرى تستعرض إجراءات الاحتلال بحق الأسرى منذ وصول المتطرف بن غفير

الإسلامية المسيحية تدعو مجلس الأمن للتحرك وتحمل أمريكا مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي

الإسلامية المسيحية تدعو مجلس الأمن للتحرك وتحمل أمريكا مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي

أبو مويس يلتقي مجلسي أمناء جامعتي نابلس التقنية والأقصى

أبو مويس يلتقي مجلسي أمناء جامعتي نابلس التقنية والأقصى

&quot;التشريعي&quot; بغزة: مشاركة السلطة في قمة العقبة خيانة لتضحيات شعبنا ومكافأة للاحتلال على جرائمه

"التشريعي" بغزة: مشاركة السلطة في قمة العقبة خيانة لتضحيات شعبنا ومكافأة للاحتلال على جرائمه

رام الله: اتحاد الصناعات الدوائية يطالب الحكومة بتسديد 750 مليون شيكل

رام الله: اتحاد الصناعات الدوائية يطالب الحكومة بتسديد 750 مليون شيكل

المواصفات والمقاييس الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2022

المواصفات والمقاييس الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2022

الديمقراطية: اجتماع العقبة مسار أمني لتوريط السلطة في حرب شيطانية ضد شعبنا ومقاومته الباسلة

الديمقراطية: اجتماع العقبة مسار أمني لتوريط السلطة في حرب شيطانية ضد شعبنا ومقاومته الباسلة

منوعات

بالصور.. جورجينا تتجول في إحدى حدائق الرياض

بالصور.. جورجينا تتجول في إحدى حدائق الرياض

بعد حضور عمالقة الفن.. أحمد عصام يكشف تفاصيل حفل زفافه الأسطوري

بعد حضور عمالقة الفن.. أحمد عصام يكشف تفاصيل حفل زفافه الأسطوري

أنغام تشوق الجمهور بـ &quot;نسينا نعيش&quot;

أنغام تشوق الجمهور بـ "نسينا نعيش"

لهذا السبب.. أحمد التهامي يعتذر من تامر حسني

لهذا السبب.. أحمد التهامي يعتذر من تامر حسني

هيدي كرم تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

هيدي كرم تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

بطريقة عفوية ابنة نانسي عجرم تقتحم المسرح وتغني مع والدتها

بطريقة عفوية ابنة نانسي عجرم تقتحم المسرح وتغني مع والدتها

&quot;دي حاجة مفيهاش غصب&quot;.. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

"دي حاجة مفيهاش غصب".. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

بفستان ستان وردي.. مي سليم تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

بفستان ستان وردي.. مي سليم تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. انهيار شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة

شاهد.. انهيار شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة

بهذه الطريقة.. شاكيرا تواصل مهاجمتها لطليقها بيكيه

بهذه الطريقة.. شاكيرا تواصل مهاجمتها لطليقها بيكيه

عربي

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ&quot;تريليون دولار&quot;

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ"تريليون دولار"

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق