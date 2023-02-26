مصرع 40 مهاجراً في غرق مركب قرب السواحل الإيطالية

رام الله - دنيا الوطنلقي أربعون مهاجرا مصرعهم، بينهم رضيع يبلغ بضعة أشهر، اليوم الأحد، في غرق مركب، قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا.وأكدت فرق الإغاثة الإيطالية، في تغريدة، انتشال 28 جثة، فيما جرفت التيارات البحرية ثلاث جثث أخرى، بعيدا عن المركب، الذي كان يقل بحسب وسائل الاعلام الإيطالية 150 إلى 250 شخصا.وأوضحت أنها تمكنت من إنقاذ نحو أربعين شخصا.بدورها، ذكرت وكالة "إيه جي آي" الإيطالية للأنباء، أن المركب المحمل أكثر من طاقته انشطر إلى جزئين بسبب الأمواج.ووقعت هذه الكارثة بعد أيام على إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط بدفع من الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف.وتشكل ايطاليا منذ سنوات واحدة من البوابات الرئيسية للهجرة عن طريق البحر من إفريقيا إلى أوروبا.