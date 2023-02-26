الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

رام الله - دنيا الوطنأظهر نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، والتي نشرت اليوم الأحد، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 571.5 مليون دولار أميركي، منخفضا بنسبة 4% خلال شهر كانون الأول الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، في حين ارتفع بنسبة 19%، مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2021.وبحسب نتائج المسح، فقد انخفضت الصادرات خلال شهر كانون الأول من عام 2022، بنسبة 5% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما انخفضت بنسبة 5% مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 150.1 مليون دولار أميركي.وسجلت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون الأول من عام 2022 انخفاضا طفيفا بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون الأول من عام 2022. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 24% مقارنة مع الشهر السابق.وانخفضت الواردات خلال شهر كانون الأول/يناير من عام 2022 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفعت بنسبة 13%، مقارنة مع شهر كانون الأول/يناير من عام 2021، وبلغت قيمتها 721.6 مليون دولار أميركي.وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون الأول من عام 2022 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون الأول من عام 2022. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 6%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.