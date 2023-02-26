التربية تدين اقتحام مدرسة بنات اللبن وتمزيق العلم الفلسطيني

نددت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد باقتحام الاحتلال مدرسة اللبن الشرقية الثانوية للبنات جنوب نابلس، وإزالة العلم الفلسطيني.





وطالبت الوزارة في بيان لها، المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية والمدافعة عن التعليم إلى اتخاذ موقف جاد تجاه هذه الانتهاكات، وفضحها في المحافل كافة.



وأوضحت، أن هذا المشهد الذي بات يتكرر بحق المدرسة، واقتحامها وترويع طالباتها وكادرها، يؤكد عنجهية الاحتلال واستهدافه المتواصل للتعليم.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت اليوم الأحد، المدرسة حيث قالت مديرتها عائشة نوباني، إن جنود الاحتلال اقتحموا المدرسة، وازالوا العلم الفلسطيني عن سارية الطابور الصباحي.



وأضافت أن الهيئة التدريسية تصدت لجنود الاحتلال وطردتهم من ساحة المدرسة.







رام الله - دنيا الوطن