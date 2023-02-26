شؤون فلسطينية

قناة المملكة: اجتماع العقبة سياسي أمني بتنسيق كامل مع الفلسطينيين

قناة المملكة: اجتماع العقبة سياسي أمني بتنسيق كامل مع الفلسطينيين
قناة المملكة تتحدث عن أن اجتماع العقبة بتنسيق كامل مع الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
يشارك وفد فلسطيني رفيع المستوى اليوم الأحد، في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه الأردن في مدينة العقبة.

ويضم الاجتماع إلى جانب الوفد الفلسطيني، كلاً من الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل.

وقالت قناة (المملكة) الأردنية، إن الاجتماع سياسي أمني، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بمشاركة إقليمية ودولية.

ونقلت (المملكة) عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته قوله، إن "الاجتماع بتنسيق كامل مع الفلسطينيين في ضوء خطورة الأوضاع من أجل وقف التدهور"، وهو الأول من نوعه بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات.

وأشارت، إلى أن "هناك اهتماما دوليا كبيرا بهذا الاجتماع الذي يأتي في وقت شديد الحساسية؛ كما يمثل عقده بالنسبة للمجتمع الدولي خطوة ضرورية وإنجازا هاما حققه الأردن للوصول إلى تفاهمات فلسطينية إسرائيلية توقف التدهور وتمهد لإجراءات تمهد لانخراط أعم".

ويأتي الاجتماع في سياق الجهود المبذولة للوقوف على الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين، وفق قناة (المملكة).

وأضافت: أن الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المكثفة التي يقوم بها الأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد لتفجير دوامات كبيرة من العنف، إضافة إلى الوصول لإجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي صادر عنها اليوم الأحد، إن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأضافت، أن الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الاعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيداً لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال.

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