كيف جاءت ردود الفعل الإسرائيلية على قمة العقبة بالأردن؟

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أبرز ردود الفعل الإسرائيلية، حول القمة المزمع عقدها اليوم، بمدينة العقبة الأردنية بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والأردن.من جانبه، قال الصحفي الإسرائيلي، أمير بوخبوط، إن: "معارضة الفلسطينيين لقمة العقبة في الأردن حتى قبل أن تبدأ، تشير إلى ذروة التوتر في الضفة وتفجر الأوضاع قبل رمضان، واليوم ستكون هناك مظاهرة في رام الله الساعة 17:00".أما إذاعة جيش الاحتلال فقد نقلت القول عن الوزير الإسرائيلي أوفير سوفير حول قمة العقبة بأن: "إسرائيل ستحافظ دائمًا على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الضفة".وتابع:"في الواقع الحالي، علينا أن نحدد وتيرة العمل في القضايا الأمنية، وستعمل السلطة الفلسطينية على هذا الأساس".في حين، قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد لـ(إذاعة 103fm) الإسرائيلية، إن: "هذا هو أول حدث سياسي دولي حول القضية الفلسطينية منذ عقد".وتابع القول: "الجميع يهرب من انتفاضة ثالثة، التي ستكون نهايتها فظيعة ومرعبة".ويشار إلى أن وفدًا فلسطينيًا رفيع المستوى سيشارك اليوم، في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة، والذي يضم كلا من الاردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل.وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي صادر عنها، إن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.وأضافت، أن الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الاعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيداً لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال.