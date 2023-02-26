شؤون فلسطينية

كيف جاءت ردود الفعل الإسرائيلية على قمة العقبة بالأردن؟

كيف جاءت ردود الفعل الإسرائيلية على قمة العقبة بالأردن؟
قمة العقبة بالأردن - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أبرز ردود الفعل الإسرائيلية، حول القمة المزمع عقدها اليوم، بمدينة العقبة الأردنية بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والأردن.

من جانبه، قال الصحفي الإسرائيلي، أمير بوخبوط، إن: "معارضة الفلسطينيين لقمة العقبة في الأردن حتى قبل أن تبدأ، تشير إلى ذروة التوتر في الضفة وتفجر الأوضاع قبل رمضان، واليوم ستكون هناك مظاهرة في رام الله الساعة 17:00".

أما إذاعة جيش الاحتلال فقد نقلت القول عن الوزير الإسرائيلي أوفير سوفير حول قمة العقبة بأن: "إسرائيل ستحافظ دائمًا على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في الضفة".

وتابع:"في الواقع الحالي، علينا أن نحدد وتيرة العمل في القضايا الأمنية، وستعمل السلطة الفلسطينية على هذا الأساس".

في حين، قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد لـ(إذاعة 103fm) الإسرائيلية، إن: "هذا هو أول حدث سياسي دولي حول القضية الفلسطينية منذ عقد".

وتابع القول: "الجميع يهرب من انتفاضة ثالثة، التي ستكون نهايتها فظيعة ومرعبة".

ويشار إلى أن وفدًا فلسطينيًا رفيع المستوى سيشارك اليوم، في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة، والذي يضم كلا من الاردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل. 

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي صادر عنها، إن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.




وأضافت، أن الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الاعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيداً لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال.

أخبار ذات صلة

قناة المملكة: اجتماع العقبة سياسي أمني بتنسيق كامل مع الفلسطينيين

قناة المملكة: اجتماع العقبة سياسي أمني بتنسيق كامل مع الفلسطينيين

وفاة شاب بحادث سير وسط قطاع غزة

وفاة شاب بحادث سير وسط قطاع غزة

كيف جاءت ردود الفعل الإسرائيلية على قمة العقبة بالأردن؟

كيف جاءت ردود الفعل الإسرائيلية على قمة العقبة بالأردن؟

غزة: حصيلة المصابين في حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: حصيلة المصابين في حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

نابلس: الاحتلال يقتحم مدرسة ثانوية ويزيل العلم الفلسطيني

نابلس: الاحتلال يقتحم مدرسة ثانوية ويزيل العلم الفلسطيني

وزير الزراعة: الحكومة ستناقش غداً الاثنين أسعار المواد الغذائية

وزير الزراعة: الحكومة ستناقش غداً الاثنين أسعار المواد الغذائية

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الإثنين

الطقس: أجواء معتدلة وصافية حتى منتصف الأسبوع

الطقس: أجواء معتدلة وصافية حتى منتصف الأسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التربية تدين اقتحام مدرسة بنات اللبن وتمزيق العلم الفلسطيني

التربية تدين اقتحام مدرسة بنات اللبن وتمزيق العلم الفلسطيني

غزة: حصيلة المصابين في حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: حصيلة المصابين في حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الإثنين

المبادرة الوطنية تحذر من الانجرار للصراع الداخلي

المبادرة الوطنية تحذر من الانجرار للصراع الداخلي

طولكرم: الشرطة تقبض على أحد كبار تجار المخدرات

طولكرم: الشرطة تقبض على أحد كبار تجار المخدرات

جنين: فصائل المقاومة ترفض مشاركة السلطة في اجتماع العقبة

جنين: فصائل المقاومة ترفض مشاركة السلطة في اجتماع العقبة

الاقتصاد بغزة تنفي فرض أي رسوم على الجينز

الاقتصاد بغزة تنفي فرض أي رسوم على الجينز

بالأسماء: الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين جنوب الخليل

بالأسماء: الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين جنوب الخليل

منوعات

&quot;دي حاجة مفيهاش غصب&quot;.. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

"دي حاجة مفيهاش غصب".. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

بفستان ستان وردي.. مي سليم تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

بفستان ستان وردي.. مي سليم تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. انهيار شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة

شاهد.. انهيار شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة

بهذه الطريقة.. شاكيرا تواصل مهاجمتها لطليقها بيكيه

بهذه الطريقة.. شاكيرا تواصل مهاجمتها لطليقها بيكيه

بطريقة رومنسية.. أحمد سعد يغني لزوجته &quot;قادر أكمل&quot;

بطريقة رومنسية.. أحمد سعد يغني لزوجته "قادر أكمل"

داليا مصطفى تخطف الأنظار بآخر ظهور لها

داليا مصطفى تخطف الأنظار بآخر ظهور لها

شاهد.. خطوبة اليوتيوبر عمرو راضي بأجواء تشبه مشهد فيلم

شاهد.. خطوبة اليوتيوبر عمرو راضي بأجواء تشبه مشهد فيلم

حلا شيحة تصدم الجمهور بصورتها بدون حجاب

حلا شيحة تصدم الجمهور بصورتها بدون حجاب

باريس هيلتون تكشف تفاصيل مرعبة لاغتصابها.. وهذه صور مولودها

باريس هيلتون تكشف تفاصيل مرعبة لاغتصابها.. وهذه صور مولودها

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

عربي

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر