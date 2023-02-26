المعارضة تدرس الاستقالة من كنيست ردا على خطوة نتنياهو تجاه القضاء

رام الله - دنيا الوطنتحدث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، حول الخطوات المقبلة التي من الممكن اتخاذها في إطار مواجهة خطة حكومة نتنياهو لإضعاف القضاء.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن لبيد أنه هناك احتمالات لاستقالة جماعية في صفوف المعارضة بسبب خطة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.وأوضح لبيد أنهم يناقشون كل الأفكار وأن جميع الخطوات موضوعه على طاولة النقاش، مبيناً أن ما يحدث في إسرائيل حاليا هو كارثة حقيقية.يشار إلى أن المعارضة تتصدر المظاهرات التي تخرج مساء كل سبت، في الشوارع وأمام منزل الرئيس الإسرائيلي، رفضاً لخطة نتنياهو وحكومته الخاصة بإضعاف القضاء.