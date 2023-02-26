نابلس: الاحتلال يقتحم مدرسة ثانوية ويزيل العلم الفلسطيني

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مدرسة اللبن الشرقية الثانوية للبنات جنوب نابلس، وازالت العلم الفلسطيني.



وقالت مديرة المدرسة عائشة نوباني، إن جنود الاحتلال اقتحموا المدرسة، وازالوا العلم الفلسطيني عن سارية الطابور الصباحي.



وأضافت أن الهيئة التدريسية تصدت لجنود الاحتلال وطردتهم من ساحة المدرسة.



رام الله - دنيا الوطن