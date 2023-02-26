شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية تحذر من الانجرار للصراع الداخلي

المبادرة الوطنية تحذر من الانجرار للصراع الداخلي
المبادرة الوطنية تحذر من الانجرار للصراع الداخلي
رام الله - دنيا الوطن
طالبت حركة المبادرة الوطنية السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في اجتماع العقبة، وبعدم العودة  "التنسيق الأمني".

وحذرت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من خطورة الضغوط الأميركية والإسرائيلية التي تمارس لجر الفلسطينيين إلى صراعات داخلية "وهم يتعرضون لمجازر الاحتلال الفاشي وهجمة الاستيطان المسعورة وعمليات الضم الفعلي للضفة الغربية خصوصا بعد نقل صلاحيات الإشراف على الاستيطان في الضفة الغربية للعنصري المتطرف سموتريتش".

وقالت المبادرة إن "ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اليوم هو الوحدة في إطار قيادة وطنية موحدة وعلى استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة للاحتلال ونظام الابرتهايد والتمييز العنصري".

ويشارك وفد فلسطيني رفيع المستوى اليوم الاحد، في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة، والذي يضم كلا من الاردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل. 

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي صادر عنها، إن الوفد الفلسطيني المشارك في اعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأضافت، أن الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الاعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيداً لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال.

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