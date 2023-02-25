شؤون فلسطينية

طولكرم: الشرطة تقبض على أحد كبار تجار المخدرات

طولكرم: الشرطة تقبض على أحد كبار تجار المخدرات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم السبت، على شخص من كبار تجار ومروجي المخدرات وضبط بحوزته ما يزيد عن نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات ومتابعة فرع مكافحة المخدرات في طولكرم للمطلوبين على قضايا مخدرات تم القبض على شخص من كبار تجار ومروجي المخدرات من خارج محافظة طولكرم، والذي يقوم بترويجها في طولكرم وضبط بحوزته 5 بلاطات حشيش بوزن نصف كغم من مادة القنب المهجن المشتبه أنها مخدرة بوزن 221 غراما قائما.

وقامت الشرطة بالتحفظ على المشتبه فيه مع المضبوطات وإحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.

وأكدت الشرطة أنها مستمرة بكل قوة وحزم في ملاحقة تجار ومروجي السموم والمواد المخدرة من أجل حماية المجتمع الفلسطيني من أخطارها.

وشددت الشرطة على أنها ستواصل الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون وإطلاق النار على أفراد الشرطة أو الأجهزة الأمنية الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار.

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