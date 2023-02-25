جنين: فصائل المقاومة ترفض مشاركة السلطة في اجتماع العقبة

رام الله - دنيا الوطنرفضت فصائل المقاومة مشاركة السلطة في لقاء العقبة الأمني، مؤكدة أن ذلك يأتي في الاتجاه المعاكس للإجماع الوطني لشعبنا.وبينت الفصائل خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنين، أن السلطة الفلسطينية وقعت في فخ الإدارة الأمريكية من جديد، والأولى في هذه المرحلة هو الذهاب للوحدة الوطنية كما وحدة البنادق في الميدان.وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي على وقع المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، وعلى وقع الاستيطان في الضفة الغربية والتهويد في القدس.وشددت على أن اللقاء لا يصب في مصلحة شعبنا، بل يمثل خدمة مجانية للاحتلال المجرم، الذي لا يتوقف عن العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.وأضافت: "إلغاء المشاركة في هذا اللقاء هو أضعف قرار يمكن أن تتخذه السلطة كردٍ على جرائم حكومة الاحتلال وجيشها الارهابي بحق شعبنا".وأوضحت أن لقاء العقبة يهدف إلى توفير مزيد من الفرص التي تشجع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب الجرائم، بما فيها جرائم التضييق على الأسرى والأسيرات وفرض العقوبات عليهم، وسن القوانين الاحتلالية الجائرة بحقهم.