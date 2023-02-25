بالأسماء: الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ثمانية مواطنين من بلدة السموع، جنوب الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عنان حسين أبو مازن، ومحمد حمد أبو مازن وشقيقه حسين، ونصار محمود الزعارير، أثناء فلاحتهم أراضيهم في منطقة "ج الحمام" جنوب غرب السموع.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين حمد وعامر نواف محاريق، والشقيقين مصعب وياسين ابراهيم محاريق، أثناء عملهم في استصلاح أراضيهم في منطقة الباحة القريبة من خربة عتير جنوب غرب السموع.