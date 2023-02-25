شؤون فلسطينية

الأسرى يواصلون تصعيدهم النضالي للتصدي لعقوبات إدارة السجون

الأسرى يواصلون تصعيدهم النضالي للتصدي لعقوبات إدارة السجون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحركة الأسيرة ممثلة بلجنة الطوارئ العليا عن خطواتها النضالية الجماعيّة ضدّ إجراءات إدارة سجون الاحتلال التي تأتي بتحريضٍ مباشرٍ من الوزير المتطرف بن غفير، والتي تهدف للتضييق عليهم وسحب إنجازاتهم.

ويعتزم الأسرى غدًا الأحد، التأخّر في الخروج للبوسطة حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما قرر الأسرى ارتداء ملابس "الشاباص" يوم الاثنين القادم، حيث يعبر ذلك عن حالة الغضب لديهم والجهوزية لمواجهة إدارة السجون وذلك من بعد صلاة الظهر حتى نهاية اليوم.

ويوم الثلاثاء، سيمتنع جميع الأسرى عن تناول وجبتين من الطعام الذي تقدمه إدارة السجون وسيتم إرجاعها، كما سينفذون يوم الأربعاء فعالية إرباك ليلي داخل السجون، وذلك للتعبير عن غضبهم من قرارات إدارة السجون بحقهم.

ويواصل الأسرى الفلسطينيون خطوات العصيان والاحتجاج لليوم الثاني عشر على التوالي، رداً على انتهاكات حكومة الاحتلال ووزيرها المتطرف إيتمار بن غفير، والهادفة للانتقاص من حقوقهم.

واعتصم الأسرى في ساحات السجون أمس الجمعة، ضمن البرنامج النضالي المتصاعد لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم، تزامناً مع دعوات للغضب رداً على جرائم الاحتلال ومجازره، ونصرة للأسرى والقدس في معركة العصيان التي ينفذونها ضد الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الاقتصاد بغزة تنفي فرض أي رسوم على الجينز

الاقتصاد بغزة تنفي فرض أي رسوم على الجينز

بالأسماء: الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين جنوب الخليل

بالأسماء: الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين جنوب الخليل

الأسرى يواصلون تصعيدهم النضالي للتصدي لعقوبات إدارة السجون

الأسرى يواصلون تصعيدهم النضالي للتصدي لعقوبات إدارة السجون

قلقيلية: وزير الداخلية يزور المحافظة ويلتقي المحافظ

قلقيلية: وزير الداخلية يزور المحافظة ويلتقي المحافظ

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووزير العمل الليبي

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووزير العمل الليبي

مناورات واسعة لشرطة الاحتلال غداً الأحد للتعامل مع الأحداث المقبلة

مناورات واسعة لشرطة الاحتلال غداً الأحد للتعامل مع الأحداث المقبلة

الديمقراطية تحيي ذكرى انطلاقتها بمسيرة شمال قطاع غزة

الديمقراطية تحيي ذكرى انطلاقتها بمسيرة شمال قطاع غزة

أريحا: الاحتلال يستولي على 193 دونما من أراضي العوجا

أريحا: الاحتلال يستولي على 193 دونما من أراضي العوجا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بالأسماء: الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين جنوب الخليل

بالأسماء: الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين جنوب الخليل

قلقيلية: وزير الداخلية يزور المحافظة ويلتقي المحافظ

قلقيلية: وزير الداخلية يزور المحافظة ويلتقي المحافظ

الديمقراطية تحيي ذكرى انطلاقتها بمسيرة شمال قطاع غزة

الديمقراطية تحيي ذكرى انطلاقتها بمسيرة شمال قطاع غزة

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في رام الله ونابلس

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في رام الله ونابلس

الأسرى ينفذون جلسات تعبئة خلال قيام إدارة السّجون بإجراء العدد

الأسرى ينفذون جلسات تعبئة خلال قيام إدارة السّجون بإجراء العدد

رابطة الفنانين الفلسطينيين تطلق حملة تضامنية مع الأسرى

رابطة الفنانين الفلسطينيين تطلق حملة تضامنية مع الأسرى

المعهد الديمقراطي الوطني NDI يبدأ أعمال برنامجه الجديد أكاديمية القيادة

المعهد الديمقراطي الوطني NDI يبدأ أعمال برنامجه الجديد أكاديمية القيادة

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشروع المواطن الصغير

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشروع المواطن الصغير

منوعات

&quot;دي حاجة مفيهاش غصب&quot;.. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

"دي حاجة مفيهاش غصب".. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

بفستان ستان وردي.. مي سليم تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

بفستان ستان وردي.. مي سليم تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. انهيار شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة

شاهد.. انهيار شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة

بهذه الطريقة.. شاكيرا تواصل مهاجمتها لطليقها بيكيه

بهذه الطريقة.. شاكيرا تواصل مهاجمتها لطليقها بيكيه

بطريقة رومنسية.. أحمد سعد يغني لزوجته &quot;قادر أكمل&quot;

بطريقة رومنسية.. أحمد سعد يغني لزوجته "قادر أكمل"

داليا مصطفى تخطف الأنظار بآخر ظهور لها

داليا مصطفى تخطف الأنظار بآخر ظهور لها

شاهد.. خطوبة اليوتيوبر عمرو راضي بأجواء تشبه مشهد فيلم

شاهد.. خطوبة اليوتيوبر عمرو راضي بأجواء تشبه مشهد فيلم

حلا شيحة تصدم الجمهور بصورتها بدون حجاب

حلا شيحة تصدم الجمهور بصورتها بدون حجاب

باريس هيلتون تكشف تفاصيل مرعبة لاغتصابها.. وهذه صور مولودها

باريس هيلتون تكشف تفاصيل مرعبة لاغتصابها.. وهذه صور مولودها

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

عربي

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر