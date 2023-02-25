قلقيلية: وزير الداخلية يزور المحافظة ويلتقي المحافظ

رام الله - دنيا الوطنزار وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح محافظة قلقيلية يوم السبت، للاطلاع على بعض القضايا التي تتعلق بأوضاع المحافظة، وكان في استقباله اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية ونائبه اللواء حسام أبو حمدة واللواء إياد الأقرع عضو المجلس الثوري، وأمين سر حركة فتح إقليم قلقيلية محمود ولويل، وقائد المنطقة العميد غازي بشارات ومدراء الأجهزة الأمنية.واشاد هب الريح بصمود أهالي المحافظة التي تتعرض إلى استهداف احتلالي مستمر، واستمع إلى شرح مفصل من المحافظ حول أخر المستجدات الأمنية في المحافظة، وخاصة تداعيات المشكلة التي حدثت في بلدة جيوس وأودت بحياة ثلاثة مواطنين.واكد هب الريح على دور المؤسسة الأمنية الهام في حفظ الأمن والنظام، ناقلا تقدير قادة الأجهزة الأمنية للموقف الأمني والإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية، شاكرا لهم جهودهم التي بذلوها في تطويق مشكلة بلدة جيوس داعيا إلى تعزيز سيادة القانون والاستمرار بالعمل الأمني الموحد حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدا أن هذا الظرف العصيب يحتاج إلى الوحدة الداخلية وتغليب العقل على العاطفة.وخلال اللقاء بفعاليات بلدة جيوس ولجان الإصلاح تم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن وسيادة القانون، وتكريس منظومة السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في المحافظة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم اللجوء إلى أي تصرفات فردية تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن أي خروج على القانون سيتم التعامل معه بالقانون.