عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الثامن توالياً

رام الله - دنيا الوطنجددت الألاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، التظاهر بعدة مناطق في إسرائيل، ضد حكومة نتنياهو، للأسبوع الثامن على التوالي.وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب، إضافة إلى الآلاف في عشرات البلدات بينها القدس وحيفا وهرتسليا وبئر السبع وريشون لتسيون وكفار سابا.وخرج المتظاهرون في تل أبيب بمسيرة من دوار "ديزنغوف" وصولا إلى شارع "كابلان"، ومن المقرر أن يتم إغلاق مسالك شارع "أيالون" المركزي.وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بالديمقراطية، وأخرى مطالبة حكومة نتنياهو بالاستقالة، وأخرى بوقف خطة إضعاف القضاء.ويأتي تصاعد وتيرة الاحتجاجات، في الوقت الذي يواصل فيه وزير القضاء ياريف ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في (كنيست) سيمحا روتمان، التقدم في خطة "إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا".