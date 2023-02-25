تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووزير العمل الليبي

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير العمل والتأهيل الليبي علي عابد الرضا.ورحب الرئيس عباس، بالوفد، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الفلسطيني والليبي، وحرص فلسطين على تطوير علاقات الاخوة والشراكة بين البلدين والشعبين.وأشار إلى أهمية مثل هذه الزيارات والتي تسهم في دعم صمود شعبنا وتعزيز علاقاته مع اشقائه العرب.وأشاد الرئيس بمواقف ليبيا الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال، مشيدا بالاتفاقيات الثنائية التي وقعت بين الجانبين والتي ستسهم في توطيد أواصر الشراكة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ووزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس ديوان الموظفين العام، الوزير موسى أبو زيد، ومستشار الرئيس القانوني علي مهنا، والقائم بأعمال سفير فلسطين لدى ليبيا محمد رحال.