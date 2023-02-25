موقع إسرائيلي يكشف هوية الوفد المشارك في اجتماع العقبة

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع إسرائيلي عن أعضاء الوفد الذي سيشارك في اجتماع العقبة يوم غدٍ الأحد، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح موقع (والاه) الإسرائيلي، أنه من المتوقع أن يشارك رئيس (الشاباك) رونين بار مع مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي في اجتماع العقبة.ولفتت إلى أنه سيشارك في الاجتماع أيضاً ممثلون عن الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر.وكانت مروحية عسكرية أردنية نقلت اليوم، الوفد الفلسطيني من رام الله الذي يضم حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية، ونبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة، ومجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني.ومن المقرر أن يعقد غداً الأحد، اجتماعا أمنيا سياسيا في مدينة العقبة الساحلية جنوب المملكة بين ممثلين عن الجانب الفلسطيني والإسرائيلي "لبحث التهدئة" في الأراضي الفلسطينية.