شؤون فلسطينية

مناورات واسعة لشرطة الاحتلال غداً الأحد للتعامل مع الأحداث المقبلة

مناورات واسعة لشرطة الاحتلال غداً الأحد للتعامل مع الأحداث المقبلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تري الشرطة الإسرائيلية غداً الأحد، مناورات واسعة استعدادا للتعامل مع الأحداث المقبلة خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح (موقع 0404) الإسرائيلي، أنه سيتخلل المناورات التدرب على التعامل مع سيناريوهات طوارئ والتأهب العملياتي والتعامل مع توترات ومواجهات في كافة المدن وغيرها.

وتأتي هذه المناورات عقب أحداث داميه عاشتها الضفة الغربية خصوصاً نابلس مؤخراً، عقب استشهاد 11 مواطناً في المدنية خلال عملية عسكرية يوم الأربعاء الماضي.

كما تعيش مختلف محافظات الضفة حالة غليان واشتباكات ومواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال خصوصاً على الحواجز العسكرية ونقاط التماس.

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