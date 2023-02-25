زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال اليابان

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بقوة 6.1 درجة، مساء اليوم السبت، جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، وتأثرت به المدن الساحلية من دون أن يؤدي إلى توجيه تحذير من وقوع تسونامي، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.ولم تتحدث وسائل الإعلام اليابانية حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط جرحى.ووقع الزلزال في الساعة 22,27 (13,27 ت غ) على عمق يناهز 43 كلم، بحسب المعهد الأميركي.والزلازل أمر مألوف في اليابان التي تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.