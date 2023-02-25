شؤون فلسطينية

أريحا: الاحتلال يستولي على 193 دونما من أراضي العوجا

أريحا: الاحتلال يستولي على 193 دونما من أراضي العوجا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت على 193 دونما من أراضي المواطنين في منطقة العوجا في محافظة أريحا.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت، أن الأرض التي تم الاستيلاء عليها، تابعة لقرية العوجا في محافظة أريحا، واستخدمت سلطات الاحتلال حجة "استملاك للمصلحة العامة"، للاستيلاء عليها.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال تستخدم قرارات الاستملاك كواحدة من الوسائل للاستيلاء على الأراضي وتحديدا في المناطق (ج) في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى وعدم الموافقة عليها اذا ما قدمت اليهم، والتي تمثل 61 % من مجمل مساحة الضفة.

وأضاف أن سلطات الاحتلالتدّعي من خلال أوامر الاستملاك أنها تقوم بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية لصالح مشروع عام لصالح المستوطنين، وتمنع الفلسطينيين من خلال أمر عسكري باستخدامها لبناء أبنية خاصة أو إقامة مشاريع خاصة.

وبين أن سلطات الاحتلال ومنذ عام 2014 أصدرت 29 أمرا لاستملاك أراضي المواطنين بحجة المصلحة العامة أو مصلح الجمهور، وقضت هذه الأوامر بالاستيلاء على أكثر من 2100 دونم من أراضي المواطنين، كان الهدف منها خدمة المشروع الاستيطاني الاستعماري، وربط المواقع الاستيطانية الاستعمارية بشبكة طرق أو أنفاق أو لخدمة المستوطنين من خلال تسهيل حياتهم وحركتهم.

أخبار ذات صلة

أريحا: الاحتلال يستولي على 193 دونما من أراضي العوجا

أريحا: الاحتلال يستولي على 193 دونما من أراضي العوجا

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في رام الله ونابلس

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في رام الله ونابلس

الأسرى ينفذون جلسات تعبئة خلال قيام إدارة السّجون بإجراء العدد

الأسرى ينفذون جلسات تعبئة خلال قيام إدارة السّجون بإجراء العدد

رابطة الفنانين الفلسطينيين تطلق حملة تضامنية مع الأسرى

رابطة الفنانين الفلسطينيين تطلق حملة تضامنية مع الأسرى

المعهد الديمقراطي الوطني NDI يبدأ أعمال برنامجه الجديد أكاديمية القيادة

المعهد الديمقراطي الوطني NDI يبدأ أعمال برنامجه الجديد أكاديمية القيادة

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشروع المواطن الصغير

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشروع المواطن الصغير

فدا يؤكد رفضه ومعارضته لأية مشاركة فلسطينية في اجتماع العقبة

فدا يؤكد رفضه ومعارضته لأية مشاركة فلسطينية في اجتماع العقبة

الشعبيّة تعقب على لقاء العقبة وتدعو السلطة لمقاطعته

الشعبيّة تعقب على لقاء العقبة وتدعو السلطة لمقاطعته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في رام الله ونابلس

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في رام الله ونابلس

الأسرى ينفذون جلسات تعبئة خلال قيام إدارة السّجون بإجراء العدد

الأسرى ينفذون جلسات تعبئة خلال قيام إدارة السّجون بإجراء العدد

رابطة الفنانين الفلسطينيين تطلق حملة تضامنية مع الأسرى

رابطة الفنانين الفلسطينيين تطلق حملة تضامنية مع الأسرى

المعهد الديمقراطي الوطني NDI يبدأ أعمال برنامجه الجديد أكاديمية القيادة

المعهد الديمقراطي الوطني NDI يبدأ أعمال برنامجه الجديد أكاديمية القيادة

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشروع المواطن الصغير

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشروع المواطن الصغير

فدا يؤكد رفضه ومعارضته لأية مشاركة فلسطينية في اجتماع العقبة

فدا يؤكد رفضه ومعارضته لأية مشاركة فلسطينية في اجتماع العقبة

قراقع: المكتبة الوطنية الفلسطينية مشروع مقاومة لمحاولات حذف الهوية الوطنية وتبديدها

قراقع: المكتبة الوطنية الفلسطينية مشروع مقاومة لمحاولات حذف الهوية الوطنية وتبديدها

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

منوعات

&quot;دي حاجة مفيهاش غصب&quot;.. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

"دي حاجة مفيهاش غصب".. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

بفستان ستان وردي.. مي سليم تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

بفستان ستان وردي.. مي سليم تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. انهيار شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة

شاهد.. انهيار شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة

بهذه الطريقة.. شاكيرا تواصل مهاجمتها لطليقها بيكيه

بهذه الطريقة.. شاكيرا تواصل مهاجمتها لطليقها بيكيه

بطريقة رومنسية.. أحمد سعد يغني لزوجته &quot;قادر أكمل&quot;

بطريقة رومنسية.. أحمد سعد يغني لزوجته "قادر أكمل"

داليا مصطفى تخطف الأنظار بآخر ظهور لها

داليا مصطفى تخطف الأنظار بآخر ظهور لها

شاهد.. خطوبة اليوتيوبر عمرو راضي بأجواء تشبه مشهد فيلم

شاهد.. خطوبة اليوتيوبر عمرو راضي بأجواء تشبه مشهد فيلم

حلا شيحة تصدم الجمهور بصورتها بدون حجاب

حلا شيحة تصدم الجمهور بصورتها بدون حجاب

باريس هيلتون تكشف تفاصيل مرعبة لاغتصابها.. وهذه صور مولودها

باريس هيلتون تكشف تفاصيل مرعبة لاغتصابها.. وهذه صور مولودها

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

عربي

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر