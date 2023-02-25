شؤون فلسطينية

الأسرى ينفذون جلسات تعبئة خلال قيام إدارة السّجون بإجراء العدد

الأسرى ينفذون جلسات تعبئة خلال قيام إدارة السّجون بإجراء العدد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، في بيان مشترك، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون لليوم الـ12 على توالي خطواتهم النضالية، خطوات العصيان، التي شرعوا بها ضد إجراءات الوزير المتطرف بن غفير.

ووفقًا للبرنامج النضاليّ الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال، والمنبثقة عن كافة الفصائل، فإنّ الأسرى اليوم يُنفّذون خلال الوقت المحدد لإجراء الإدارة ما يسمى بوقت العدد، جلسات تعبئة وتنظيم، وذلك ضمن مسار الاستمرار في الاستعداد لمعركة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة).

وكانت لجنة الطوارئ العليا قد أكّدت في بيان لها بالأمس، على أنّ لا خيار لدى الأسرى إلا المواجهة المطلقة، وأن قضيتهم الأساس، ومطلبهم الجذري، الحرّيّة.

يُشار إلى أنّ الأسرى ومنذ تاريخ الـ14 فبراير الجاري ، شرعوا بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن نفحة، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها المتطرف بن غفير، وفعليًا بدأت إدارة السّجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات، وكان أول هذه الإجراءات، التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما وتم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة.

وسبق أن أعلن بن غفير عن قراره، بإغلاق المخابز في السّجون كما يدعي، علمًا أنه لا يوجد تحت إدارة الأسرى الفلسطينيين أي مخابز، وإصرارًا للمساس بهذه القضية، بدأت إدارة السّجون تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت الأسرى بخبز مجمد، كما وضاعفت عمليات الاقتحام والتفتيش بحقّ الأسرى والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية.

 كما وتم المصادقة على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، وضاعفت عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، إضافة إلى إنها قامت بسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى المعبار، كما وضاعفت من عمليات تنقيل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاصّ، وهددت بعض السّجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت.

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