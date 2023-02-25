رابطة الفنانين الفلسطينيين تطلق حملة تضامنية مع الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأطلقت رابطة الفنانين الفلسطينيين حملة إعلامية تضامناً مع أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لتسليط الضوء على معاناتهم والإجراءات التعسفية التي تهدف للإضرار بهم، صباح اليوم السبت.ودعت الرابطة بيانها الفنانين العرب والفلسطينيين إلى المشاركة في الحملة وفي كل الجهود المناصرة لإخواننا الأسرى الأبطال في ظل الهجمة الأخيرة على حقوق أسرانا في سجون الاحتلال.وطالبت الرابطة فنانين الأمة وأحرار العالم لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في حق أسرانا كافة منصات التواصل الاجتماعي.