شؤون فلسطينية

المعهد الديمقراطي الوطني NDI يبدأ أعمال برنامجه الجديد أكاديمية القيادة

المعهد الديمقراطي الوطني NDI يبدأ أعمال برنامجه الجديد أكاديمية القيادة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أطلق المعهد الديمقراطي الوطني NDI مكتب فلسطين ممثلاً بأشرف الزغير مدير برامج المعهد الديمقراطي الوطني NDI وبقيادة المدرب الدولي رئيس فريق التدريب في برنامج أكاديمية القيادة الدكتور ذوقان قيشاوي وبالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية أعمال برنامج أكـاديمية القـــيادة للفوج الثاني التي تتناول مفاهيم القيادة الأساسية وأهميتها، وفوائد تطوير الكفايات القيادية على الحياة الشخصية والعملية للأفراد، وذلك من خلال قيام المشاركين بخوض تجربة عملية للبدء بقيادة التغيير من خلال برنامج بناء قدرات متكامل.

وأوضح الزغير أن 30 شخص موزعين على كافة المحافظات في الضفة الغربية وغزة والقدس ممن اجتازوا عملية الاختيار والمقابلات والتي امتدت على مدار شهرين تميزوا خلالها بمهارات عالية ومعارف وخبرات أهلتهم لاجتياز مراحل الاختيار وحجز مقاعدهم والمشاركة في الفوج الثاني من برنامج أكاديمية القيادة.

وسيعمل المعهد الديمقراطي الوطني NDI خلال برنامج "أكاديمية القيادة" الممتد لستة أشهر على تمكين مجموعة من الشباب الفلسطيني من مختلف المحافظات الفلسطينية من أجل لعب دور فاعل في المجتمع سياسياً.

ةتقوم فكرة برنامج أكاديمية القيادة على عمل محاكاة للانتخابات التشريعية كاملة بدءً من المرسوم الرئاسي ولغاية التصويت والنتائج النهائية، يقوم بها المشاركون تحت ادارة واشراف فريق تدريبي متخصص ومحترف، حيث سيتم اصطناع بيئة مصغرة تشابه البيئة الفلسطينية، عن طريق إشراك مستفيدي برنامج المعهد المختلفة والمجتمع المحلي في تكوين الهيئة الناخبة كبيئة مصغرة ليقوموا بالتصويت للقوائم والمرشحين في محاكاة الانتخابات البرلمانية والمزمع عقدها بتاريخ 27 أيار 2023 من هذا العام.

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