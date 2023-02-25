شؤون فلسطينية

فدا يؤكد رفضه ومعارضته لأية مشاركة فلسطينية في اجتماع العقبة

فدا يؤكد رفضه ومعارضته لأية مشاركة فلسطينية في اجتماع العقبة
فدا
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أنه يرفض ويعارض بشدة أية مشاركة فلسطينية وعلى أي مستوى كان في اجتماع العقبة المقرر يوم غد الأحد، مشددا على ضرورة التراجع عن مثل هذه المشاركة في حال صحت الأنباء التي تتحدث عنها.

وأشار "فدا" إلى أن واقع الحال ينبئنا كل يوم، بل وعلى مدار الساعة، بأنه لامجال لأي حوار أو أي أفق سياسي مع الحكومة الاسرائيلية الراهنة التي تتشكل من ائتلاف هو الأكثر عنصرية وتطرفا وعداء لشعبنا وحقوقه في تاريخ "إسرائيل".

ونوه إلى جملة المجازر التي تقترفها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين يوميا بحق أبناء شعبنا، وإلى المخططات التي تعدها وتعكف على تنفيذها حكومة (نتنياهو وبن غفير وسموتريتش) من أجل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وتصعيد انتهاكاتها بحق الأسرى وتكثيف عمليات الهدم في القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية سيما في المناطق المصنفة(ج).

وشدد "فدا" أن كل ذلك يدلل عمليا على أنه ليس في وارد الحكومة الإسرائيلية السلام ولا تنفيذ حل الدولتين ولا الإقرار بالحقوق الفلسطينية وأن الشيء الوحيد المطروح على أجندتها هو تصفية القضية الفلسطينية وإضعاف السلطة الفلسطينية وتقزيم دورها إلى أدنى حد ممكن بما يخدم تنفيذ تل أبيب لهذا المخطط التصفوي، وأي كلام إسرائيلي غير ذلك يشكل جزءا من الفبركات وحملات العلاقات العامة التي دأبت إسرائيل عليها من أجل تضليل الرأي العام تحديدا الدولي وخداع العرب سيما "أنظمة التطبيع".

وأكد "فدا" أن المطلوب والحالة هذه بدل المشاركة في اجتماع العقبة هو مقاطعة هذا الاجتماع وفي نفس الوقت قطع كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال والتحلل من أية اتفاقيات معه والذهاب فورا إلى استراتيجية فلسطينية جديدة، سياسية وكفاحية، تقوم على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتأمين كل أسبابا لاستدامة لفعاليات المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين وعمل كلما يستلزمه ذلك من حوار وطني شامل، على المستوى الداخلي الفلسطيني، مع التحرك سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لدى المحافل والمنظمات والمؤسسات الدولية وفي مقدمة ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لإدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ومحاكمتها عليها وإجبارها على التوقف عنها ووضع نظام خاص لتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

 وختم "فدا" بيانه بالقول: أثبت ويثبت شعبنا كل يوم استعداده العالي للتضحية والمقاومة والمطلوب الارتقاء إلى مستوى هذه التضحيات وهذه الحالة الشعبية التي تشرف عبر موقف سياسي فلسطيني صلب يشارك الجميع في صياغته وعمل ميداني يعزز صمود أبناء شعبنا على الأرض وتوفير كل أسباب الدعم اللازم.

أخبار ذات صلة

أريحا: الاحتلال يستولي على 193 دونما من أراضي العوجا

أريحا: الاحتلال يستولي على 193 دونما من أراضي العوجا

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في رام الله ونابلس

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في رام الله ونابلس

الأسرى ينفذون جلسات تعبئة خلال قيام إدارة السّجون بإجراء العدد

الأسرى ينفذون جلسات تعبئة خلال قيام إدارة السّجون بإجراء العدد

رابطة الفنانين الفلسطينيين تطلق حملة تضامنية مع الأسرى

رابطة الفنانين الفلسطينيين تطلق حملة تضامنية مع الأسرى

المعهد الديمقراطي الوطني NDI يبدأ أعمال برنامجه الجديد أكاديمية القيادة

المعهد الديمقراطي الوطني NDI يبدأ أعمال برنامجه الجديد أكاديمية القيادة

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشروع المواطن الصغير

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشروع المواطن الصغير

فدا يؤكد رفضه ومعارضته لأية مشاركة فلسطينية في اجتماع العقبة

فدا يؤكد رفضه ومعارضته لأية مشاركة فلسطينية في اجتماع العقبة

الشعبيّة تعقب على لقاء العقبة وتدعو السلطة لمقاطعته

الشعبيّة تعقب على لقاء العقبة وتدعو السلطة لمقاطعته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في رام الله ونابلس

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في رام الله ونابلس

الأسرى ينفذون جلسات تعبئة خلال قيام إدارة السّجون بإجراء العدد

الأسرى ينفذون جلسات تعبئة خلال قيام إدارة السّجون بإجراء العدد

رابطة الفنانين الفلسطينيين تطلق حملة تضامنية مع الأسرى

رابطة الفنانين الفلسطينيين تطلق حملة تضامنية مع الأسرى

المعهد الديمقراطي الوطني NDI يبدأ أعمال برنامجه الجديد أكاديمية القيادة

المعهد الديمقراطي الوطني NDI يبدأ أعمال برنامجه الجديد أكاديمية القيادة

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشروع المواطن الصغير

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشروع المواطن الصغير

فدا يؤكد رفضه ومعارضته لأية مشاركة فلسطينية في اجتماع العقبة

فدا يؤكد رفضه ومعارضته لأية مشاركة فلسطينية في اجتماع العقبة

قراقع: المكتبة الوطنية الفلسطينية مشروع مقاومة لمحاولات حذف الهوية الوطنية وتبديدها

قراقع: المكتبة الوطنية الفلسطينية مشروع مقاومة لمحاولات حذف الهوية الوطنية وتبديدها

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

منوعات

&quot;دي حاجة مفيهاش غصب&quot;.. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

"دي حاجة مفيهاش غصب".. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

بفستان ستان وردي.. مي سليم تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

بفستان ستان وردي.. مي سليم تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. انهيار شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة

شاهد.. انهيار شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة

بهذه الطريقة.. شاكيرا تواصل مهاجمتها لطليقها بيكيه

بهذه الطريقة.. شاكيرا تواصل مهاجمتها لطليقها بيكيه

بطريقة رومنسية.. أحمد سعد يغني لزوجته &quot;قادر أكمل&quot;

بطريقة رومنسية.. أحمد سعد يغني لزوجته "قادر أكمل"

داليا مصطفى تخطف الأنظار بآخر ظهور لها

داليا مصطفى تخطف الأنظار بآخر ظهور لها

شاهد.. خطوبة اليوتيوبر عمرو راضي بأجواء تشبه مشهد فيلم

شاهد.. خطوبة اليوتيوبر عمرو راضي بأجواء تشبه مشهد فيلم

حلا شيحة تصدم الجمهور بصورتها بدون حجاب

حلا شيحة تصدم الجمهور بصورتها بدون حجاب

باريس هيلتون تكشف تفاصيل مرعبة لاغتصابها.. وهذه صور مولودها

باريس هيلتون تكشف تفاصيل مرعبة لاغتصابها.. وهذه صور مولودها

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

عربي

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر