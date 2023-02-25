شؤون فلسطينية

قراقع: المكتبة الوطنية الفلسطينية مشروع مقاومة لمحاولات حذف الهوية الوطنية وتبديدها

قراقع: المكتبة الوطنية الفلسطينية مشروع مقاومة لمحاولات حذف الهوية الوطنية وتبديدها
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية، عيسى قراقع بأن المكتبة الوطنية الفلسطينية مشروع مقاومة لمحاولات حذف الهوية الوطنية وتبديدها.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمتها اللجنة الثقافية ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي السابع والعشرين، تحت عنوان "إدارة المكتبات العامة”، واستضافت فيها رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع، وأدارها د. جمال السالمي الأكاديمي بجامعة نزوى.

واستهلّ د. السالمي الندوة بكلمة ترحيبية بالوزير قراقع، وعرف الجمهور العربي والعماني الذي يزور المعرض وحضر الندوة بشخص المتحدث فيها، كما قدم نبذة تعريفية للجمهور عن المكتبة الوطنية الفلسطينية.

وقدّم قراقع عرضا مسهبا حول فكرة ومشروع المكتبة الوطنية الفلسطينية وحاجة فلسطين الماسة لها، رغم المخاطر العديدة التي تحيط بها.

وأضاف بأن المكتبة الوطنية هي مشروع ثقافي وصمود للشعب الفلسطيني؛ فالمكتبة ليست عبارة عن رفوف كتب بل هي موقع يتم تجميع فيه كل الموروث الثقافي وحفظه وصيانته لإطلاع كافة شعوب العالم على هذا الموروث العريق.

وأشار قراقع إلى أن مشروع المكتبة الفلسطينية يعد مشروع حديث وقيد التأسيس، ولكن الفلسطينين مصرين أن يرى النور للحفاظ على الإرث الثقافي الفلسطيني.

وأضاف بأنه قام بزيارة إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمسقط واطلع على تجربة سلطنة عُمان في أرشفة الوثائق وذكر بأنه سيكون هناك تعاون مع الهيئة بغرض التدريب وتأهيل الموظفين وتبادل الخبرات مع المكتبة الوطنية الفلسطينية، وأشار إلى أنه قام بزيارة المكتبات في عدة دول مثل الأردن ومصر للاستفادة من تجاربهم.

وذكر قراقع أثناء حديثه في الجلسة الحوارية أنه في الوقت الحالي يتم رقمنة وإرسال المخطوطات الوطنية الفلسطينية إلى معهد المخطوطات بالقاهرة ويستطيع الباحث الفلسطيني الاطلاع عليها من فلسطين، وتتمثل وظائف المكتبة الفلسطينية في الحفاظ على الموروث الثقافي الفني كالأغاني والمواويل الفلسطينية والمسلسلات والأفلام التي وثق من خلالها المخرجون الإرث الفلسطيني، والحفاظ كذلك على العادات والتقاليد واللباس والأكلات والعمران الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

شاهد: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

شاهد: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

قراقع: المكتبة الوطنية الفلسطينية مشروع مقاومة لمحاولات حذف الهوية الوطنية وتبديدها

قراقع: المكتبة الوطنية الفلسطينية مشروع مقاومة لمحاولات حذف الهوية الوطنية وتبديدها

اشتية: زيارة فلسطين لا تعني التطبيع مع الاحتلال

اشتية: زيارة فلسطين لا تعني التطبيع مع الاحتلال

فصائل بمنظمة التحرير تعارض أية مشاركة فلسطينية في اجتماع العقبة غداً

فصائل بمنظمة التحرير تعارض أية مشاركة فلسطينية في اجتماع العقبة غداً

أبو جيش: اتفاقية لإدماج العمالة الفلسطينية في سوق العمل الليبي

أبو جيش: اتفاقية لإدماج العمالة الفلسطينية في سوق العمل الليبي

فصائل المقاومة تستنكر مشاركة السلطة في قمة العقبة بالأردن

فصائل المقاومة تستنكر مشاركة السلطة في قمة العقبة بالأردن

شاهد: محلات الملابس بغزة تنفذ إضراباً جزئياً بسبب الضرائب المفروضة على الجينز

شاهد: محلات الملابس بغزة تنفذ إضراباً جزئياً بسبب الضرائب المفروضة على الجينز

الجهاد الإسلامي: ندين مشاركة السلطة في قمة العقبة

الجهاد الإسلامي: ندين مشاركة السلطة في قمة العقبة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قراقع: المكتبة الوطنية الفلسطينية مشروع مقاومة لمحاولات حذف الهوية الوطنية وتبديدها

قراقع: المكتبة الوطنية الفلسطينية مشروع مقاومة لمحاولات حذف الهوية الوطنية وتبديدها

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

سلفيت: الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

سلفيت: الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنًا وزوجته ونجله من أرضه

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنًا وزوجته ونجله من أرضه

أريحا: مستوطنون يجبرون رعاة الأغنام في المعرجات على ترك المراعي

أريحا: مستوطنون يجبرون رعاة الأغنام في المعرجات على ترك المراعي

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حكومة اليابان تساهم بأكثر من 300 ألف دولار للفلسطينيين

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حكومة اليابان تساهم بأكثر من 300 ألف دولار للفلسطينيين

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

الأسرى يواصلون &quot;العصيان&quot; رفضًا لإجراءات المتطرف بن غفير

الأسرى يواصلون "العصيان" رفضًا لإجراءات المتطرف بن غفير

منوعات

&quot;دي حاجة مفيهاش غصب&quot;.. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

"دي حاجة مفيهاش غصب".. عمرو أديب يعلق على سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

بفستان ستان وردي.. مي سليم تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

بفستان ستان وردي.. مي سليم تصدم جمهورها بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. انهيار شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة

شاهد.. انهيار شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة

بهذه الطريقة.. شاكيرا تواصل مهاجمتها لطليقها بيكيه

بهذه الطريقة.. شاكيرا تواصل مهاجمتها لطليقها بيكيه

بطريقة رومنسية.. أحمد سعد يغني لزوجته &quot;قادر أكمل&quot;

بطريقة رومنسية.. أحمد سعد يغني لزوجته "قادر أكمل"

داليا مصطفى تخطف الأنظار بآخر ظهور لها

داليا مصطفى تخطف الأنظار بآخر ظهور لها

شاهد.. خطوبة اليوتيوبر عمرو راضي بأجواء تشبه مشهد فيلم

شاهد.. خطوبة اليوتيوبر عمرو راضي بأجواء تشبه مشهد فيلم

حلا شيحة تصدم الجمهور بصورتها بدون حجاب

حلا شيحة تصدم الجمهور بصورتها بدون حجاب

باريس هيلتون تكشف تفاصيل مرعبة لاغتصابها.. وهذه صور مولودها

باريس هيلتون تكشف تفاصيل مرعبة لاغتصابها.. وهذه صور مولودها

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

عربي

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر