اشتية: زيارة فلسطين لا تعني التطبيع مع الاحتلال









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن فلسطين في قلب كل إنسان ليبي وكذلك ليبيا في قلب كل إنسان فلسطيني، و"نرى في ليبيا عمقا مهما لفلسطين كقضية وشعب".جاء ذلك خلال استقباله وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، في مكتبه برام الله، اليوم السبت، بحضور وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، والسفير الفلسطيني لدى ليبيا، محمد رحال.وأضاف اشتية: أن "زيارة فلسطين وخاصة القدس كزيارة الأسير في السجن لحين التحرر من الاحتلال الإسرائيلي، فزيارة أشقائنا العرب لفلسطين السجينة لا تعني التطبيع مع الاحتلال".وأكد أهمية هذه الزيارة الرسمية الأولى على مدار التاريخ لوزير ليبي لفلسطين، والتي تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية العمق العربي في سبيل دعم فلسطين على كافة المستويات.وشدد اشتية على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارته على رأس وفد حكومي العام الماضي إلى ليبيا، في عدة مجالات تعنى بمختلف القضايا السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وخلق فرص عمل للكفاءات الفلسطينية في ليبيا من أطباء، ومهندسين، وممرضين، ومعلمين، وخبراء.