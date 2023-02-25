فصائل المقاومة تستنكر مشاركة السلطة في قمة العقبة بالأردن
استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، اليوم السبت، مشاركة وفد من السلطة الفلسطينية في الاجتماع الأمني بمدينة العقبة الأردنية.
وقالت الفصائل في بيان لها، إننا: "نستنكر توجه وفد من المتنفذين في السلطة للمشاركة في الاجتماع الأمني بمدينة العقبة الأردنية".
وتابعت:"الاجتماع استكمال لمخططات التآمر على شعبنا ومحاولة لاستئصال مشروع مقاومة".
واعتبرت أن: "مشاركة طرف فلسطيني وأطراف عربية لن تجلب لهم إلا العار كونهم شركاء في الجهود الدولية للالتفاف على مقاومة شعبنا.
وأكملت: "المشاركين في هذا الاجتماع منبوذون وخارجون عن الإجماع الوطني، ولا يمثلون إلا أنفسهم".
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