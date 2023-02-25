فصائل المقاومة تستنكر مشاركة السلطة في قمة العقبة بالأردن

رام الله - دنيا الوطناستنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، اليوم السبت، مشاركة وفد من السلطة الفلسطينية في الاجتماع الأمني بمدينة العقبة الأردنية.وقالت الفصائل في بيان لها، إننا: "نستنكر توجه وفد من المتنفذين في السلطة للمشاركة في الاجتماع الأمني بمدينة العقبة الأردنية".وتابعت:"الاجتماع استكمال لمخططات التآمر على شعبنا ومحاولة لاستئصال مشروع مقاومة".واعتبرت أن: "مشاركة طرف فلسطيني وأطراف عربية لن تجلب لهم إلا العار كونهم شركاء في الجهود الدولية للالتفاف على مقاومة شعبنا.وأكملت: "المشاركين في هذا الاجتماع منبوذون وخارجون عن الإجماع الوطني، ولا يمثلون إلا أنفسهم".