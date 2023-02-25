شؤون فلسطينية

شاهد: محلات الملابس بغزة تنفذ إضراباً جزئياً بسبب الضرائب المفروضة على الجينز

شاهد: محلات الملابس بغزة تنفذ إضراباً جزئياً بسبب الضرائب المفروضة على الجينز
رام الله - دنيا الوطن
نفذت محلات الملابس بغزة، اليوم السبت، إضراباً بشكل جزئي حتى الساعة 12 ظهراً.

جاء ذلك بسبب الضرائب الجديدة التي فرضتها وزارة الاقتصاد بغزة، على أسعار البنطلون الجينز، ومقدارها 10 شيكل على كل قطعة.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة ونقابة تجار الألبسة في قطاع غزة، توافقتا في الـ 13 من تشرين الأول/أكتوبر إلى اتفاق حول تحديد آلية لاستيراد بنطلون الجينز.

وجرى توقيع الاتفاق من قبل ممثلها مدير عام الصناعة رائد الجزار، وممثل نقابة تجار الألبسة محمد المحتسب.

وبينت الوزارة آنذاك أنها وافقت على إدخال تعديلات على القرار الصادر بشأن أذون الاستيراد وذلك بالسماح بإدخال 600 ألف قطعة من بنطلون الجينز وفق نظام "الكوتة" السنوية المتفق عليها، دون إخضاعها للقرار.

ولفتت الوزارة إلى أن ما يزيد عن تلك الكمية المحددة يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه، مبينة أن العدد لا يتضمن بنطلون "الجينز" للأطفال حتى 36 شهراً.

وأوضحت أن بنطلون "الجينز" للأطفال سيتم السماح باستيراده دون تحديد "كوتة" سنوية أو تحصيل رسوم استيراد عليه.

وذكرت الوزارة أنها اتفقت مع النقابة على تقييم هذا الاتفاق بعد سنة، على أن يتم البدء بتطبيقه من تاريخ يوم السبت الموافق 15/10/2022، فيما أوضحت النقابة أنها قامت بإسقاط الدعوى المنظورة بالخصوص أمام المحكمة الإدارية.

وينهي هذا الاتفاق الخلاف الذي نشب في أعقاب إجراءات تعديل رسوم أذون الاستيراد على بعض الملابس المستوردة ضمن سياسة دعم المنتج المحلي، ويضمن الاتفاق وجود حصة للمنتج المحلي تزيد على نسبة 70%؜ من المطروح بالسوق.

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