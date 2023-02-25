الجهاد الإسلامي: ندين مشاركة السلطة في قمة العقبة وهذا ما تريده أمريكا

وشدد الهندي أن "الوثوق بالتفاهمات الأمريكية والاكتفاء ببيان هزيل من رئاسة مجلس الأمن يعبر فيه عن قلقهم".





وطالب جميع الأطراف بالامتناع عن الخطوات الأحادية والتي شجعت الاحتلال على ارتكاب مجزرة نابلس، والمضي قدماً في شرعنة البؤر الاستيطانية التسع وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

رام الله - دنيا الوطنعقب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، اليوم السبت، على مشاركة السلطة الفلسطينية يوم غد الأحد، في قمة العقبة بالأردن.وقال الهندي: إن "مؤتمر العقبة الذي يعقد غداً الأحد بترتيب أمريكي للضغط على السلطة الفلسطينية وإعادتها للخدمة الأمنية المجانية (التنسيق الأمني) والاستسلام للتفاهمات الأمريكية الظالمة".وأضاف: "إننا ندين هذا المؤتمر وندين مشاركة السلطة فيه، ونعتبر هذا المؤتمر والمشاركة فيه غطاءً لإطلاق يد الصهاينة في الضفة وتوسيع وشرعنة الاستيطان وهدم البيوت الفلسطينية".وختم الهندي تصريحاته: "إن ردود الفعل الهزيلة على مجزرة نابلس والقبول بالمشاركة في مؤتمر العقبة يشجع القتلة على مزيد من المجازر ومزيد من التصعيد دون أدنى رادع أو حساب".