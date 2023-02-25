نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

أدانت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الزميلين الصحفيَين حسن اصليح وهاني الشاعر، وإصابتهما بقنابل الغاز، خلال تغطيتهما لفعاليات احتجاجية، أمس الجمعة شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.







وأكّدت النقابة، أنّ استهداف الصحفيين في قطاع غزة لا ينفصل عن محاولة الاحتلال استمرار استهداف الحقيقية، وعيونها، حتى لا يتم فضح جرائمه بحق شعبنا، مشددة على أن استمرار الاحتلال في عدوانه على شعبنا لن يزيد الصحفيين إلا اصراراً على مواصلتهم في نقل الحقيقة، وفضح ممارسات الاحتلال في كل مكان.

رام الله - دنيا الوطنورأت النقابة، أنّ استهداف الصحفيين يأتي في سياق الحرب المفتوحة ضد حرية العمل الصحفي، ومحاولة اسكات صوت الحقيقة، ومنع نقل الصورة الصادقة إلى أعين العالم، وهو ما يستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً وفعالاً للجم الاحتلال وقادته المنفلتين.وشددت على تمسكها بالدفاع عن كل الصحفيين، من خلال مواصلة جهودها مع أحرار العالم من أجل كف يد الاحتلال عن الصحفيين ووسائل الإعلام، ومحاسبة الاحتلال وقادته على الجرائم المرتكبة بحقهم.