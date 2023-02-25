شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنًا وزوجته ونجله من أرضه

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنًا وزوجته ونجله من أرضه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المواطن سعيد عليان عوض، وزوجته، ونجله، خلال تواجدهم في أرضهم بمنطقة سمره، القريبة من مستوطنتي (متسبي يائير) و(يعقوب داليا) المقامتان على أراضي المواطنين.

وفي السياق، أفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال استولت على مواد بناء في تجمع شعب البطم بمسافر يطا، تعود للمواطن يوسف جبارين.

الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على المواطنين ومحاولات تهجيرهم، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي.

أخبار ذات صلة

شاهد: محلات الملابس بغزة تنفذ إضراباً جزئياً بسبب الضرائب المفروضة على الجينز

شاهد: محلات الملابس بغزة تنفذ إضراباً جزئياً بسبب الضرائب المفروضة على الجينز

الجهاد الإسلامي: ندين مشاركة السلطة في قمة العقبة وهذا ما تريده أمريكا

الجهاد الإسلامي: ندين مشاركة السلطة في قمة العقبة وهذا ما تريده أمريكا

الاتحاد الأوروبي يُشدد على موقفه بشأن المستوطنات ويوجه دعوةً لإسرائيل

الاتحاد الأوروبي يُشدد على موقفه بشأن المستوطنات ويوجه دعوةً لإسرائيل

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

سلفيت: الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

سلفيت: الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنًا وزوجته ونجله من أرضه

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنًا وزوجته ونجله من أرضه

أريحا: مستوطنون يجبرون رعاة الأغنام في المعرجات على ترك المراعي

أريحا: مستوطنون يجبرون رعاة الأغنام في المعرجات على ترك المراعي

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حكومة اليابان تساهم بأكثر من 300 ألف دولار للفلسطينيين

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حكومة اليابان تساهم بأكثر من 300 ألف دولار للفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلفيت: الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

سلفيت: الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنًا وزوجته ونجله من أرضه

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنًا وزوجته ونجله من أرضه

أريحا: مستوطنون يجبرون رعاة الأغنام في المعرجات على ترك المراعي

أريحا: مستوطنون يجبرون رعاة الأغنام في المعرجات على ترك المراعي

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حكومة اليابان تساهم بأكثر من 300 ألف دولار للفلسطينيين

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حكومة اليابان تساهم بأكثر من 300 ألف دولار للفلسطينيين

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

المطران حنا: سياسات الاحتلال الهادفة لضم الضفة تندرج في إطار مخطط تصفية القضية

المطران حنا: سياسات الاحتلال الهادفة لضم الضفة تندرج في إطار مخطط تصفية القضية

غزة: المرور تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير الأسبوع الماضي

غزة: المرور تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير الأسبوع الماضي

لجنة أممية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين

لجنة أممية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين

منوعات

شاهد.. انهيار شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة

شاهد.. انهيار شقيق شادي زيدان خلال تشييع الجنازة

بهذه الطريقة.. شاكيرا تواصل مهاجمتها لطليقها بيكيه

بهذه الطريقة.. شاكيرا تواصل مهاجمتها لطليقها بيكيه

بطريقة رومنسية.. أحمد سعد يغني لزوجته &quot;قادر أكمل&quot;

بطريقة رومنسية.. أحمد سعد يغني لزوجته "قادر أكمل"

داليا مصطفى تخطف الأنظار بآخر ظهور لها

داليا مصطفى تخطف الأنظار بآخر ظهور لها

شاهد.. خطوبة اليوتيوبر عمرو راضي بأجواء تشبه مشهد فيلم

شاهد.. خطوبة اليوتيوبر عمرو راضي بأجواء تشبه مشهد فيلم

حلا شيحة تصدم الجمهور بصورتها بدون حجاب

حلا شيحة تصدم الجمهور بصورتها بدون حجاب

باريس هيلتون تكشف تفاصيل مرعبة لاغتصابها.. وهذه صور مولودها

باريس هيلتون تكشف تفاصيل مرعبة لاغتصابها.. وهذه صور مولودها

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

وفاة الفنان السوري شادي زيدان بعد إصابته بنزيف دماغي

وفاة الفنان السوري شادي زيدان بعد إصابته بنزيف دماغي

شاهد.. رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد بالرياض

شاهد.. رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد بالرياض

عربي

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر