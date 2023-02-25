شؤون فلسطينية

أريحا: مستوطنون يجبرون رعاة الأغنام في المعرجات على ترك المراعي

أريحا: مستوطنون يجبرون رعاة الأغنام في المعرجات على ترك المراعي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لاحق مستوطنون، اليوم السبت، رعاة الأغنام في منطقة المعرجات، غرب مدينة أريحا، وأجبروهم على ترك المراعي، وقاموا بتهديدهم بالسلاح.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات، إن عددا من المستوطنين المسلحين، لاحقوا رعاة الأغنام: جمال سليمان مليحات، وسليمان عطا الله مليحات، وعصمت عطا كعابنة، ومحمد سليمان كعابنة، أثناء رعيهم في محيط طريق المعرجات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأجبروهم على ترك المراعي.

وتتكرر هجمات المستوطنين على رعاة الأغنام في منطقة المعرجات، شمال غرب أريحا.

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