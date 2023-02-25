شؤون فلسطينية

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حكومة اليابان تساهم بأكثر من 300 ألف دولار للفلسطينيين

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حكومة اليابان تساهم بأكثر من 300 ألف دولار للفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ساهمت حكومة اليابان بمبلغ 324,074 دولار أمريكي لدعم الاستجابة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للحصول على الحماية وعلى الاحتياجات الصحية للنساء والفتيات، بما في ذلك تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في فلسطين.

وستمكن هذه المنحة صندوق الأمم المتحدة للسكان من دعم نحو 20,000 شخص، خاصة النساء والفتيات، وذلك من خلال تجهيز المرافق الصحية بالأدوية والأدوات والإمدادات المنقذة للحياة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك سد الاحتياجات  في المستلزمات الضرورية لتنظيم الأسرة وتدريب 50 من مقدمي الرعاية الصحية في مختلف قضايا الصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة والأمومة الآمنة،  فضلاً عن دعم العيادات المتنقلة وتقديم المشورة للقبالة الميدانية للمجتمعات الأكثر تهميشاً في فلسطين. 

ويأتي هذا التعاون الناجح على مدار أكثر من سبع سنوات بين حكومة اليابان ووزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي وصل بالفعل إلى أكثر من ثلث مليون امرأة من خلال أنشطة التوعية والحصول على الخدمات بما في ذلك الرعاية الصحية  والدعم النفسي والاجتماعي.

وسيعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل وثيق مع شركائه مثل وزارة الصحة، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية، فضلا عن مراكز الرعاية الصحية لضمان الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة والولادات الآمنة والرعاية ما قبل وبعد الولادة  للنساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب. وستدعم هذه المنحة أيضا برامج القبالة وسرطان الثدي، زيادة الوعي والفحص والوصول إلى الخدمات من خلال العيادات المتنقلة والقسائم النقدية والحملات المجتمعية.

وقال سفير الشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان لدى فلسطين، ناكاشيما يوئيشي، "إن النساء والأمهات هن من يُقدمن الرعاية، وهن الملائكة اللتي يُوجهن الأجيال القادمة في فلسطين، وهن بناة المستقبل للمجتمع  الفلسطيني، وهذا يتطلب دعم صحة المرأة ورفاهها. ومن هذا المنطلق، يسعدنا دعم هذا المشروع الذي لم يكن ممكنا دون وجود شراكة حقيقية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ المساعدات الإنسانية التي تدعم صحة المرأة وحمايتها في فلسطين بشكل فعال" 

ويقول دومينك ألين، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ، دولة فلسطين: "يتقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان بخالص شكره وتقديره لشعب وحكومة اليابان على التزامهم المستمر بصحة النساء والفتيات الفلسطينيات. يحافظ الدعم الياباني على استمرارية الخدمات الأساسية للنساء والفتيات، وخاصة قضايا الصحة الجنسية والإنجابية، وقد أحدث فرقا لا يقاس لآلاف الأشخاص المهمشّين.  يتطلع صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى توسيع نطاق التعاون المثمر مع اليابان من أجل تلبية احتياجات الصحة والحماية المنقذة للحياة للمرأة في فلسطين ".

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