نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس





وشددت على أن استمرار الاحتلال في عدوانه على شعبنا لن يزيد الصحفيين إلاّ إصراراً على مواصلتهم في نقل الحقيقة وفضح ممارسات الاحتلال في كل مكان.



ورأت النقابة، أنّ استهداف الصحفيين يأتي في سياق الحرب المفتوحة ضد حرية العمل الصحفي، ومحاولة اسكات صوت الحقيقة، ومنع نقل الصورة الصادقة إلى أعين العالم، وهو ما يستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً وفعالاً للجم الاحتلال وقادته المنفلتين.



وشددت النقابة على تمسكها بالدفاع عن كل الصحفيين، من خلال مواصلة جهودها مع أحرار العالم من أجل كف يد الاحتلال عن الصحفيين ووسائل الإعلام، ومحاسبة الاحتلال وقادة كيانه على الجرائم المرتكبة بحقهم.



رام الله - دنيا الوطنأعربت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن إدانتها لاعتداء جيش الاحتلال على الزميلين الصحفيَين حسن اصليح وهاني الشاعر وإصابتهما بقنابل الغاز خلال تغطيتهما لفعاليات احتجاجية أمس الجمعة شرق خانيونس جنوب القطاع.وأكّدت النقابة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ استهداف الصحفيين في قطاع غزة أمس الجمعة لا ينفصل عن محاولة الاحتلال استمرار استهداف الحقيقية وعيونها حتى لا يتم فضح جرائمه بحق شعبنا.